Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Auf der Voßstraße hat es am Montagmittag einen versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gegeben. Eine aufmerksame Zeugin hatte den mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und angesprochen. Dararaufhin lief der Mann weg. Es entstand Sachschaden an der Haustür, gestohlen wurde aber nichts. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 1,65m bis 1,70m groß, ca. 30 bis 40 Jahre alt, kurze schwarze Haare, kurzer schwarzer Bart, bekleidet mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke. Bei dem Mann befand sich ein etwa 6-jähriger Junge.

Marl:

Auf der Kirchstraße wurde am frühen Dienstagnachmittag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen - und das, während die Bewohnerin zu Hause war. Die unbekannten Täter hebelten das gekippte Schlafzimmerfenster auf und durchsuchten dann den Raum. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Eine Zeugin hatte zur Tatzeit, gegen 14.30 Uhr, zwei Unbekannte im Hausflur gesehen. Ob sie etwas mit der Tat zu tun haben, ist völlig unklar. Die Beiden wurden wie folgt beschrieben: ein Mann, eine Frau, beide ca. 20 bis 30 Jahre alt, die Frau war etwa 1,50m bis 1,60m groß und schlank, der Mann etwa 1,80m bis 1,85m groß und hatte eine normale Statur.

Recklinghausen:

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde Am Stadion - vor einem Imbiss - ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die unbekannten Täter nahmen offensichtlich alle darin befindlichen Zigarettenschachteln mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beoachtet haben und Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

