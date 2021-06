Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 13-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Lindhorststraße/ Kirchhellener Straße wurde ein leicht verletzter 13-Jähriger aus Bottrop mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein 57-jähriger Bottroper fuhr am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Lindhorstraße in Richtung Siegfriedstraße und kollidierte im Kreisverkehr mit dem von links kommenden, bereits im Kreisverkehr fahrenden, 13-jährigen Fahrradfahrer. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Nach ersten Erkenntnissen ist der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt daher untersagt und ein es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 2.100 Euro geschätzt.

