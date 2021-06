Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: ERGÄNZUNG UNFALLZEIT - Kollision zweier Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag (17.25 Uhr) fuhr ein 38-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg des Nordwalls in Richtung Lavesumer Straße. Kurz nach der Straße Im Baaken stieß er mit einem 19-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der einen Fußweg in Richtung Nordwall befuhr. Beide Halteraner Fahrradfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Der 19-Jährige wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

