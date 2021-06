Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - eine Fahrradfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Um 18.15 Uhr fuhr ein 44-jähriger Bottroper am Dienstagabend mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. An der Kreuzung bog der 44-Jährige nach links ab, um seine Fahrt weiter auf der Bahnhofstraße fortzusetzen. Zu dieser Zeit kam ihm eine 50-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop entgegen. Sie nutzte den Fahrradschutzstreifen und wollte ihre Fahrt geradeaus auf der Bahnhofstraße fortsetzen. Es kam zur Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Friedrich-Ebert-Straße/Devensstraße. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 800 Euro.

