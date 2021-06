Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrerin weicht 2-Jährigem aus und stürzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten in der Hertener Innenstadt. Eine 48-jährige Hertenerin fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Antoniusstraße, als ein Kind ihren Weg kreuzte. Um einen Zusammenstoß mit dem 2-jährigen Kind zu vermeiden, wich sie mit ihrem Fahrrad aus und stürzte. Bereits auf dem Boden liegend, fiel der 2-jährige Hertener auf das Fahrrad. Während die 48-Jährige noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurde, nahm sich der anwesende Vater seinem Sohn an.

