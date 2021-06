Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall auf der Halterner Straße - eine Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Marl: Unfall auf der Halterner Straße - eine Frau leicht verletzt Am Dienstagnachmittag (ca. 13.45 Uhr) kam es zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin auf der Halterner Straße, etwa in Höhe der Auffahrt zur L522. Eine 29-jährige Frau aus Marl fuhr auf der Halterner Straße in Richtung Recklinghausen, als ein 59-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick von einem Grundstück auf die Straße abbog. Er wollte seine Fahrt ebenfalls in Richtung Recklinghausen fortsetzen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten verletzte sich die Frau leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 4.000 Euro.

