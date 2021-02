Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann bedroht Beamte mit Schneeschaufel

Bad Oeynhausen (ots)

Am Dienstagmittag wurden die Einsatzkräfte wegen eines Unfalls in die Steinstraße gerufen. Zudem befand sich in Nähe der Unfallstelle ein im Schnee festgefahrener LKW auf der Fahrbahn. Ein Anlieger fühlte sich offenbar an Ort und Stelle durch die Situation behindert und bedrohte im Verlauf die Beamten mit einer Schneeschaufel.

Als die Beamten in Nähe der Kreuzung zur Mindener Straße am Einsatzort ankamen, stellte man zur Absicherung der Örtlichkeit den Streifenwagen direkt hinter dem festgefahrenen LKW ab, um das Gespräch mit dessen Fahrer zu suchen. Dieser gab an, den LKW selber aus dem Schnee befreien zu wollen, als plötzlich ein Mann von seinem Grundstück lautstark auf sich aufmerksam machte und die Polizisten aufforderte, den Streifenwagen umgehend hinter dem Gespann zu entfernen.

Dabei kam es wiederholt zu lautstarken und massiven Beleidigungen gegenüber den Polizisten, bevor der 51-Jährige begann, eine Beamtin wegzustoßen und anschließend wild fuchtelnd mit seiner Schneeschaufel eine drohende Haltung einzunehmen. Aus diesem Grund forderten die Einsatzkräfte Verstärkung an. Nach deren Eintreffen beruhigte der Mann sich merklich, wollte aber weiter seine Personalien nicht preisgeben. Deshalb durchsuchte man ihn, fand seinen Ausweis und konnte dadurch seine Identität zweifelsfrei feststellen. Nun erwartet ihn eine Anzeige. Nach diesem unerfreulichen Einsatz konnten sich die Beamten ihrem ursprünglichen Einsatzgrund widmen und den Unfall aufnehmen.

