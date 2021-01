Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Heckenbrand

Landau (ots)

Zum Brand einer Hecke kam es am Montag kurz vor 18 Uhr in der Thüringer Straße in Landau. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf eine nahe gelegene Gartenhütte verhindert werden. Durch Zeugen waren zuvor Böllergeräusche wahrgenommen worden. Inwieweit diese in Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist bislang noch nicht geklärt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten sich bei der Polizei telefonisch unter 06341/2870 oder per mail an pilanndau@polizei.rlp.de zu melden.

