Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Außenspiegel beschädigt

Lübbecke (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Wittekindstraße zu Wochenbeginn bitten die Verkehrsermittler um Zeugenhinweise.

Als ein Autobesitzer am Dienstag gegen 9.30 Uhr zu seinem in Höhe der Hausnummer 32 in östlicher Fahrtrichtung am Straßenrand abgestellten blauen Seat Ibiza zurückkehrte, bemerkte er eine Beschädigung des linken Außenspiegels. Am Vorabend hatte der Wagen gegen 17.30 Uhr noch unversehrt dort gestanden.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell