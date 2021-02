Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Sattelzug rutscht bei Ausweichmanöver in Straßengraben

Hille (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Lübbecker Straße (B 65) in Hille-Eickhorst zu einer Unfallflucht gekommen. Ein beteiligter polnischer LKW rutschte samt seines Anhängers in einen Graben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem blauen Sprinter.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 29-jährige LKW-Fahrer aus Polen bei schwierigen Straßenverhältnissen die Bundesstraße in Richtung Lübbecke, als ihm um kurz vor 15 Uhr im Kurvenbereich der Einmündung zur Holtschlagstraße ein blauer Sprinter mit Kipperauflieger entgegenkam. Dabei kam es zum seitlichen Kontakt der Fahrzeuge, sodass der Außenspiegel des MAN-LKWs Schaden nahm. Als der Fahrer des polnischen Sattelzugs schlimmeres zu verhindern versuchte und nach rechts auswich, geriet das tonnenschwere Gespann zu nah an den schneebedeckten Fahrbahnrand und rutschte anschließend mit der rechten Fahrzeugseite in den Straßengraben. Der unbekannte Fahrer des blauen Transporters setzte hingegen seine Fahrt in Richtung Minden fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Glücklicherweise blieb der Lastwagenfahrer unverletzt.

Eintreffende Beamte sahen zunächst nach Sicherung der Unfallstelle wegen des hohen Verkehrsaufkommens und der nicht verkehrsbeeinträchtigenden Position des LKWs von einer Vollsperrung der B 65 ab. Zudem wurde der Lastwagen durch Leuchtmittel abgesichert. Die Bergung des Gespanns wurde auf Mittwochmittag terminiert. Ab dieser Zeit wird es zu einer Vollsperrung der Unfallstelle kommen. Der Verkehr wird abgeleitet.

Wer Hinweise zum Fahrer des unbekannten blauen Sprinters geben kann, der möge sich im Verkehrskommissariat Minden unter Telefon (0571) 88660 melden, so die Bitte der Ermittler.

