POL-RE: Oer-Erkenschwick: Auffahrunfall - drei Beteiligte

Recklinghausen (ots)

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Datteln fuhr auf der Straße An der Aue in Richtung Ludwigstraße und bremste ihr Auto kurz nach der Schultenstraße verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihr fahrender 17-jähriger Motorradfahrer aus Oer-Erkenschwick fuhr ihr auf und stieß des Weiteren gegen ein geparktes Auto. Er verletzte sich dabei leicht und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.500 Euro. Der Unfall ereigenete sich am Dienstag, um 16.40 Uhr.

