Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Seniorin wird Opfer von Trickdieben

Recklinghausen (ots)

Eine mutmaßlich falsche Pfegekraft hat in Datteln eine 97-jährige Frau betrogen und bestohlen. Eine unbekannte Frau hatte am Sonntag bei der Seniorin - im Stadtviertel Natrop - geklingelt und sich als Pflegerin ausgegeben. Ein Tag später bemerkte die 97-Jährige dann, dass Geld aus ihrem Portemonnaie fehlte und Schmuck weg war. Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die Seniorin von der "falschen Pflegekraft" abgelenkt wurde und währenddessen eine weitere Person in die Wohnung kam, um nach Wertsachen zu suchen. Die "Pflegekraft" wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,60m bis 1,65m groß, schlank, lange schwarze Haare, bekleidet mit einem schwarzen Pullover, schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen und weißen Sneakern. Außerdem hatte sie eine schwarze Tasche dabei.

Trickdiebe sind erfinderisch und oft skrupellos. Sie ändern Ihre Maschen und passen sich aktuellen Situationen an. Um sich vor solchen Betrügern zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- lassen Sie grundsätzlich keine fremde Personen ins Haus - bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist - wenn sich die Person zum Beispiel als neue Pflegekraft ausgibt, vergewissern Sie sich, dass das stimmt - rufen Sie beispielsweise bei Ihrem Pflegedienst an, während die unbekannte Person draußen wartet - übergeben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertsachen an unbekannte Personen - denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus - lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Im Zweifelsfalls rufen Sie immer die Polizei unter 110 an!

