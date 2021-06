Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall auf der Bahnhofstraße

Recklinghausen (ots)

Zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin kam es Mittwoch, gegen 8 Uhr, an der Einmündung Bahnhofstraße/ Lunastraße. Die 30-jährige Fahrradfahrerin fuhr auf dem Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Europaplatz. Zeitgleich fuhr eine 34-jährige Bochumerin mit ihrem Auto in die gleiche Richtung. Als sie nach links in die Lunastraße abbog, kollidierte sie mit der Fahrradfahrerin. Letztere kam zu Fall und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

