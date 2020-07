Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand verursacht Sachschaden von ca. 500 000,- Euro

Neulußheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, meldeten Anwohner in Neulußheim einen Dachstuhlbrand in der Altlußheimer Straße. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei stand der Dachstuhl eines dreigeschossigen Wohnhauses in Flammen. Die freiwilligen Feuerwehren Hockenheim, Neulußheim und Altlußheim, die mit insgesamt 57 Mann vor Ort waren, konnten den Brand eindämmen, ein Übergreifen auf danebenstehende Gebäude verhindern und löschen. Da sich zum Ausbruch des Brandes keine Personen im Gebäude befanden, wurde Niemand verletzt. Der Dachstuhl brannte völlig aus. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 500 000,- Euro geschätzt. Die beiden im Dachgeschoß und ersten Obergeschoß befindlichen Wohnungen, wie auch ein im Erdgeschoß befindlicher Kindergarten sind nicht mehr bewohn- bzw. nutzbar. Die Brandursache ist bislang noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

