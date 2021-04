Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Firmenwagen - Diebstahl von Geldbörse

Vogelsberkreis (ots)

Diebstahl aus Firmenwagen

Lauterbach - In der Nacht zu Mittwoch (07.04.) entwendeten Unbekannte mehrere Werkzeuge und ein Radio der Marke "Makita" aus einem Firmenfahrzeug in der Straße "Am Kirchberg". Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Geldbörse

Alsfeld - In einem Lebensmittelgeschäft in der Grünberger Straße entwendeten Unbekannte am Mittwoch (07.04) einen Geldbeutel aus einer am Einkaufswagen hängenden Handtasche. Die entwendete Geldbörse konnte später ohne Bargeld vor dem Geschäft aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell