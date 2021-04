POL-OH: Müllsäcke in Brand gesetzt

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Müllsäcke in Brand gesetzt

Bad Hersfeld - Unbekannte zündeten am Donnerstagmorgen (08.04.), gegen 1 Uhr, Müllsäcke in der Straße "Hinterer Steingraben" an. Zeugen hörten laute Knallgeräusche und entdeckten die Brandstelle. Durch die Feuerwehr konnte der Brand, bei dem eine Hauswand und ein Verteilerkasten beschädigt wurden, gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

