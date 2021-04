Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - Quad bei Einbruch gestohlen

Bad Hersfeld (ots)

Diebstahl von Kennzeichen

Nentershausen - Am Montagnachmittag (05.04.) entwendeten Unbekannte das vordere amtlichen Kennzeichen eines Peugeot in der Königsberger Straße.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Quad bei Einbruch gestohlen

Kerspenhausen - Die Werkstatt eines Quad- und Motorradgeschäfts in der Straße "Roßbach" war in der Zeit von Donnerstagabend (01.04.) bis Dienstagmorgen (06.04.) Ziel von unbekannten Tätern. Diese verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Werkstattraum. Die Täter erbeuteten Bargeld, Motorradbekleidung, unter anderem des Herstellers IXS sowie ein Quad der Marke CFMOTO im Gesamtwert von circa 14.000 Euro. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

