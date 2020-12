Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Berauscht mit E-Scooter gefahren

StadtlohnStadtlohn (ots)

Angehalten haben am Dienstag Polizeibeamte einen 34-Jährigen in Stadtlohn. Er war gegen 19.00 Uhr auf dem Steinkamp mit einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) ohne Versicherungskennzeichen unterwegs. Eine geringe Menge Marihuana und mutmaßlich Amphetamin hatte er dabei. Am Vortag habe er Drogen konsumiert, gab der Mann an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher und die Weiterfahrt wurde untersagt. Offen blieb, ob der 34-Jährige eine Fahrerlaubnis gebraucht hätte. Um das zu klären, überprüft die Polizei noch, wie schnell der E-Scooter maximal fährt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell