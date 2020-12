Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unter Drogeneinfluss auf der Uferstraße unterwegs

StadtlohnStadtlohn (ots)

Gleich mehrere Verstöße nach verschiedenen Rechtsvorschriften hat ein 18-Jähriger am Dienstag in Stadtlohn begangen. Polizeibeamte kontrollierten den Stadtlohner gegen 23.40 Uhr auf der Uferstraße, als er dort mit einem Elektrokleinstfahrzeug, also einem E-Scooter, unterwegs war. Bei der Kontrolle war Marihuanageruch deutlich wahrnehmbar. Der Grund für die Geruchsentwicklung war schnell klar. In einer Tasche des Stadtlohners fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana und zudem einen verbotenen Schlagring. Der E-Scooterfahrer gab an, vor kurzer Zeit einen Joint geraucht zu haben. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum der verbotenen Substanz exakt nachweisen zu können. Die Waffe und die Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell