POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug, einen weißen Personenkraftwagen der Marke Skoda am 28.06.2021, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr in der Haardtstraße in 67240 Bobenheim-Roxheim am rechten Straßenrand geparkt. Vermutlich im Vorbeifahren streifte unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel am Fahrzeug der Geschädigten. Hierbei entstand Sachschaden. Der Verursache entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

