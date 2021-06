Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW

(Frankenthal) (ots)

Im Zeitraum vom 27.06.2021, 20:00 Uhr bis zum 28.06.2021, 13:30 Uhr wurde in der Fichtestraße in 67227 Frankenthal das Fahrzeug des Geschädigten, ein blauer PKW der Marke Peugeot beschädigt. Es wurde die Fahrerscheibe des Fahrzeugs derart gewaltsam angegangen, was schließlich zur ihrer vollständigen Zerstörung führte.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

