Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Unfall

Lippstadt (ots)

Ein anderes Fahrzeug übersehen hat am Mittwoch, gegen 15:10 Uhr, ein 75-jähriger Autofahrer. Der Lippetaler war auf der Benninghauser Straße in Richtung Herringhausen unterwegs gewesen. Als er in einer langgezogenen Linkskurve links abbiegen wollte, übersah er das entgegenkommende Auto eines 52-jährigen Lippstädters. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Unfall verletzten sich der 52-Jährige, dessen Beifahrerin sowie die Beifahrerin des 75-Jährigen leicht. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

