Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Diebe stehen auf BMW

Soest (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden am Wasserweg und an der Schwefer Straße zwei Fahrzeuge angegangen. Die unbekannten Tätrer schlugen bei einem 3er und einem 5er BMW jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendeten die Multifunktionslenkräder. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell