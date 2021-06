Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschädigte/r nach Unfallflucht gesucht

Speyer (ots)

Einen Unfall verursacht und zunächst davon gefahren ist am Dienstag um 09:30 Uhr in der Hasenstraße eine 58-Jährige. Die Fahrerin eines PKW kollidierte beim Ausparken mit einem parkenden PKW und verursachte hieran Sachschaden. Vom Zeitpunkt des Unfalls bis zur Meldezeit hatte der oder die Geschädigte die Hasenstraße zwischenzeitlich verlassen, weshalb die Personalien bislang nicht feststehen. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell