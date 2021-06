Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Baugerüstelemente gestohlen - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

In der Alwin-Mittasch-Straße in Maxdorf befindet sich ein Häuserneubau im Rohbauzustand mit Baugerüst. In der Zeit vom 27.06.2021, 13:00 Uhr bis 28.06.2021, 07:30 Uhr wurden durch unbekannte Täter etwa 20% des Baugerüstes abgebaut und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000EUR. Wer hat etwas beobachtet?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell