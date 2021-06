Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht mit verletzter Person

Zeugenaufruf

Speyer (ots)

Am Montag 28. Juni 2021 gegen 17:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor SIMENS Schuhcenter, in der Wormser Landstraße in Speyer zu einem Unfall. Die 45-jährige Geschädigte befand sich am Randes des Parkplatzes, als eine männliche Person in einem silbernen Kleinwagen an ihr vorbeifahren wollte. Hierbei fuhr dieser über den Fuß der Geschädigten und entfernte sich danach, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Diese verletzte sich hierdurch mindestens leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter 06232 1370, oder unter pipeyer@polizei.rlp.de

