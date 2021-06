Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" scheitert

Speyer (ots)

"Kriminalpolizei Speyer. Ist in Ihrer Wohnung alles in Ordnung?" So lauteten die Worte eines unbekannten Mannes, der bereits am Montagabend eine 71- Jährige aus Speyer anrief. Die Seniorin erkannte sofort die bekannte Betrugsmasche, bei der sich die Täter als Polizeibeamte ausgeben, sich nach Ihren Geld- und Wertsachen erkundigen und auf deren Herausgabe drängen. Die Frau verhielt sich richtig und beendete das Gespräch.

Bitte bedenken Sie: Nur Betrüger erkundigen sich nach ihren Vermögensverhältnissen. Auch wenn auf Ihrem Display die Polizeinotrufnummer 110 erscheint, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Legen Sie auf und rufen beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von welcher der Anruf stammen soll. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus und fragen konkret nach dem Polizeibeamten, der dort beschäftigt sein soll. Ziehen Sie einen Nachbarn bzw. eine Person Ihres Vertrauens hinzu.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell