Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstellen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal

(Frankenthal)

Am Montag, den 28.06.2021 wurden an diversen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Carl-Benz-Straße in 67227 Frankenthal (Pfalz) eingerichtet, wobei hier ein besonderes Augenmerk auf die verbotswidrige Benutzung des Mobiltelefons sowie das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes während der Fahrt gelegt wurde. Im Rahmen dessen mussten acht Verstöße gegen die Gurtpflicht und vier Verstöße wegen der Benutzung des Mobiltelefons geahndet werden. Darüber hinaus wurden Verstöße wegen Beleuchtungsmängeln und des Nichtmitführens von Dokumenten verfolgt. Des Weiteren wurde am gleichen Tag, zwischen 12:45 Uhr und 14:30 Uhr eine Kontrollstelle in der Haardtstraße in 67240 Bobenheim-Roxheim eingerichtet. Hier wurde die gefahrene Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs gemessen. Bei erlaubten 30 km/h überschritten insgesamt 14 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Der höchste gemessen Wert lag bei 56 km/h. Auch hier mussten darüber hinaus Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie wegen mangelhafter Ladungssicherung geahndet werden. Es wurden entsprechende Verwarnungsgeld- verfahren / Bußgeldverfahren eingeleitet.

