Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tat aufgezeichnet; Regenfass gestohlen; Daimler verkratzt; Versuchter Einbruch; Reifen platt; Berauscht gefahren; Kollision auf der Kreuzung-Zeugen gesucht; Verursacher bekannt-Geschädigter nicht

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Beweismittel: Videoaufzeichnung

Die Videoanlage des Parkhauses in der Bahnhofstraße zeichnete die mutwillige Sachbeschädigung der Kamera auf, sodass die Beweislage wohl eindeutig ist. Die Polizei war am Sonntag, 03. Januar, um 16.45 Uhr, zur rechten Zeit am rechten Ort und daher nach der Alarmierung sehr schnell am Tatort und nahm vier Tatverdächtige vorübergehend fest. Die Männer im Alter von 17, 19, 21 und 31 Jahren sind polizeilich alle bereits mehrfach aufgefallen. Sie bestritten trotz der Aufzeichnung die Sachbeschädigung. Nach den erfolgten Durchsuchungen müssen sich zwei von ihnen wegen der sichergestellten Betäubungsmittel noch wegen der festgestellten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und einer wegen eines mitgeführten Messers wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Kirchhain - 1000-Liter-Fass gestohlen

In der Nacht zum Sonntag, 03. Januar, zwischen Mitternacht und 11 Uhr verschwand aus dem Garten eines Hauses in der Niederrheinischen Straße ein über 10 Jahre alte, schwarze, 1000 Liter fassende Regenwassertonne. Eventuelle Zeugen des Verladens oder Transports sowie sonstige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain - Daimler verkratzt - Hoher Schaden

Durch mutwilliges Verkratzen des Lacks entstand an einem schwarzen E-Klasse Daimler ein Schaden von vermutlich mindestens 4500 Euro. Der Daimler mit dem Gießener Kennzeichen stand zur Tatzeit am Mittwoch, 30. Dezember 2020, zwischen 20 und 20.45 Uhr auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Am Amöneburger Tor 8. Sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Versuchter Einbruch im Eulenweg

Am Mittwoch, 30. Dezember 2020, versuchte ein mutmaßlicher Einbrecher zwischen 17 und 17.30 Uhr eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Eulenweg aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Die Tür widerstand den Aufhebelversuchen und wurde nur geringfügig beschädigt. Wer hat in dieser Zeit im Haus oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist etwas aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Momberg - Reifen platt

Eine ca. 1,70 bis 1,75 Meter große Person mit unauffälliger Statur, bekleidet mit dunkelbrauner Jacke mit fellbesetzter Kapuze, dunkler Hose und hellen Schuhen steht unter dem Verdacht, in der Hauptstraße alle vier Reifen eines geparkten roten VW Golf plattgestochen zu haben. Die Tat war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 31. Dezember 2020, zwischen 18.30 und 08.10 Uhr. Wer hat diese Person noch gesehen oder wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung führen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Landkreis - Berauscht gefahren

Die Polizei setzt ihre konsequenten Kontrollen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Fahrens von Fahrzeugen unter dem Einfluss von Alkohol und/oder auch anderer berauschender Mittel auch im Jahr 2021 fort. Die Ergebnisse über die Jahreswende bis einschließlich Sonntag, 03. Januar, rechtfertigen diese Kontrollen und zeigen deren absolute Notwendigkeit. Insgesamt beendete die Polizei acht Autofahrten und veranlasste gegen die Fahrer im Alter zwischen 18 und 50 Jahren die notwendigen Blutproben. All diese Fahrer müssen zumindest mit einem Entzug ihrer Fahrerlaubnis im anstehenden Verfahren rechnen. Die Verkehrskontrollen waren in der Ketzerbach, auf der Sonneblickallee, der Frankfurter und der Gisselberger Straße in Marburg, auf der B 454 bei und in der Straße des 17. Juni in Stadtallendorf, der Berliner Straße in Rauschenberg, der Niederrheinischen Straße in Kirchhain.

Cappel - Kollision auf der Kreuzung - Polizei sucht Unfallzeugen

Nach einem Zusammenstoß auf der großen Kreuzung der Landstraße 3289 und 3125 (Sonnenblickallee/Beltershäuser Straße/Am Köppel) sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Beide beteiligten Autofahrer fuhren den eigenen Angaben zufolge bei Grün in die Kreuzung ein. Der Unfall war am Dienstag, 29. Dezember, um 17.15 Uhr. Die Fahrer, eine 34-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann, blieben ebenso wie die übrigen Insassen der Autos unverletzt. Abschleppfahrzeuge kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten erheblich beschädigten Autos. Bei diesen Autos handelt es sich um einen grauen Mitsubishi Colt, der vom Richtsberg über die Sonnenallee kam und in die Straße Am Köppel wollte und um einen braunen VW Touran. Die Touranfahrerin war auf dem Weg von Moischt nach Marburg. Die Polizei hat die Ampelschaltung kontrolliert und konnte keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Wer war zur Unfallzeit noch an der Kreuzung? Wer kann in Bezug auf die beteiligten Fahrzeuge Angaben zu den Ampelfarben zur Unfallzeit machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niedereisenhausen - Verursacher bekannt - Geschädigter nicht

Die Polizei Biedenkopf sucht derzeit den Besitzer eines schwarzen Fiat Panda mit Marburger Kennzeichen. Das Auto stand am Donnerstag, 31. Dezember, gegen 12 Uhr, auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Schelde-Lahn-Straße. Vermutlich hat der Fahrer den vom Verursacher bei der Polizei gemeldeten wohl leichten Schaden am Heck seines Pandas noch gar nicht gesehen. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

