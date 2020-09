Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 11.09.2020

Hochwertiges Mountainbike gestohlen.

Goslar. Am Donnerstagvormittag, 11.35 Uhr, wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter ein in den Verkaufräumen des Schuh- und Sportfachgeschäfts Deckert in der Fischemäkerstrasse ausgestelltes schwarzes Mountainbike Radon Skee 10.0, 18er Edition, mit grünem Lenker und orangefarbenen Griffen, entwendet hatten. Bei der Tat entstand ein Schaden Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mountainbike gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Mittwochnachmittag, 16.00 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 15.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein grau-grünes Mountainbike Bulls Sharptail Street 2, 48er Rahmengrösse, 21er Kettengangschaltung, indem sie das mit einem Kabelschloss angeschlossene Vorderrad vom Rest trennten. Das Vorderrad blieb am Tatort zurück. Bei der Tat entstand ein Schaden Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

