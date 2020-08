Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Personenkontrolle Cannabis aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstagnachmittag, den 29.08.2020, gegen 17:30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Neustadter in Lambrecht/Pfalz einer Personenkontrolle unterzogen. Bei ihm kann im Rahmen einer Durchsuchung in dessen mitgeführter Bauchtausche Marihuana aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Der junge Mann muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

