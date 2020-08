POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

In der Nacht auf Samstag, den 29.08.2020, im Zeitraum zwischen 20:00 bis 02:00 Uhr, wurden in Neustadt an der Weinstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnte in zwei Fällen ein Verstoß gegen die Ladungssicherungspflicht festgestellt und die Ordnungswidrigkeit entsprechend geahndet werden. Weiter verstießen drei Pkw-Fahrer gegen die Gurtpflicht und wurden infolgedessen verwarnt. Bei zwei Fahrzeugführern konnten Verhaltensauffälligkeiten beim Fahren erkannt werden, die jedoch nicht auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung zurückzuführen waren. In beiden Fällen ergingen Mitteilungen an die Fahrerlaubnisbehörde, welche im Weiteren die Eignung der Betroffenen hinsichtlich des Führens eines Kraftfahrzeuges prüfen wird.

