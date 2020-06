Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200609.3 Krempe: Kriminelle Schlafplatzsuche

Krempe (ots)

Am Samstagabend ist eine männliche Person in Krempe in ein Wohnmobil eingedrungen, um sich dort einen Schlafplatz für die Nacht zu sichern. Zeugen beobachteten den Mann, die Polizei nahm ihn fest.

Gegen 22.30 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die in der Bahnhofstraße eine männliche Person beobachtet hatten, die sich an einem Wohnmobil zu schaffen machte. Als eine Streife sich auf die Suche nach dem Verdächtigen begab, entdeckte sie ihn in dem Fahrzeug sitzend. Angeblich, so der Angetroffene, habe er sich ein Plätzchen für die Nacht suchen wollen. Dieses Ansinnen bringt dem 28-Jährigen nun eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

An dem Ford verursachte der Beschuldigte an einem Fenster einen Schaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Merle Neufeld

