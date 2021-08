Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Wieder Sachbeschädigung in einer Firma - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Während den Öffnungszeiten der Werkstatt wurde am Samstag, 14.08.2021, zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr, das Büro einer Firma in der Straße "Auf der Gänsmatt" von Unbekannten betreten. Im Büro wurden sämtliche EDV-Geräte beschädigt. Bereits seit drei Wochen summieren sich die Straftaten zum Nachteil dieser Firma. In vergangenen Fällen waren es Graffitis auf der Fassade und eine Sachbeschädigung an einem Firmen-Pkw. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell