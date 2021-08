Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreise Waldshut/Lörrach: Maßnahmen des Polizeipräsidiums Freiburg zur Bekämpfung von Motorradunfällen

Wie die Jahre zuvor führt das Polizeipräsidium Freiburg auch für die diesjährige Motorradsaison Maßnahmen nach einer speziellen Konzeption durch, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen.

Auch am vergangenen Wochenende war die Polizei an den Motorradstrecken präsent. In den Abendstunden des Freitages, 13.08.2021, überwachte die Polizei im Landkreis Waldshut den Verkehr an der L146 am Äulemer Kreuz und auf der B 500 bei Waldhaus. Am Äulemer Kreuz wurden fünf Motorradfahrer angezeigt. Die Betriebserlaubnisse an deren Motorrädern waren aufgrund unzulässiger Veränderungen erloschen. Einer davon hatte an der Auspuffanlage manipuliert. Auf der B 500 wurde drei Autofahrer zur Anzeige gebracht, die die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um mindestens 21 km/h überschritten hatten. Auf zwei kommt ein Fahrverbot zu.

Am Samstag, 14.08.2021 und am Sonntag, 15.08.2021, richtete die Polizei Kontrollstellen im Landkreis Lörrach ein, so im Bereich Gersbach und auf der B 317 bei Todtnau-Fahl. Neben der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit lag das Augenmerk auf der technischen Vorschriftsmäßigkeit der Zweiräder. Während es im technischen Bereich nur wenige Beanstandungen gab, überschritten an beiden Tagen insgesamt 23 Motorradfahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit teilweise deutlich. Auch 19 Autofahrer wurden deswegen beanstandet. Vier Motorrad- und zwei Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, da sie um mindestens 41 km/h zu schnell waren. Zudem gab es noch zwei Beanstandungen wegen Nutzung eines Handys während der Fahrt und zwei Verstöße gegen ein bestehendes Überholverbot.

Mindestens bis Oktober sind an jedem Wochenende solche und ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

