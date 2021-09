Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Vermisste 6-jährige wohlbehalten aufgefunden

Mainz (ots)

Am 7. September 2021 meldete sich ein Busfahrer in Begleitung eines 6-jährigen Mädchens beim Bundespolizeirevier Mainz. Das Kind war in seinem Bus eingeschlafen und hatte so seinen Ausstieg verpasst und war ungewollt mit bis zur Endhaltestelle Mainz Hauptbahnhof gefahren. Die besorgten Eltern hatten das Kind bereits bei der Polizeiinspektion Mainz als vermisst gemeldet. Erleichtert konnte der Vater seine Tochter kurz darauf in die Arme schließen und mit nach Hause nehmen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell