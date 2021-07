Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte beschädigen drei Pkw

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Goethestraße 19.07.2021, 19.45 Uhr bis 20.07.2021, 06.00 Uhr In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen beschädigten unbekannte Täter in der Goethestraße die Außenspiegel von drei Pkw. Die 30-Jährige Besitzerin eines VW Polo parkte ihr Fahrzeug am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf einem Parkstreifen an der Goethestraße. Als sie am anderen Morgen zu ihrem Pkw kam, bemerkte sie den beschädigten linken Außenspiegel und verständigte die Polizei. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass auch bei einem Skoda sowie einem Chrysler, die ebenfalls in der Goethestraße parkten, die jeweils linken Außenspiegel beschädigt waren. Hinweise auf ein Unfallgeschehen liegen nicht vor, so dass derzeit von einer Sachbeschädigung ausgegangen wird. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

