Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße, Höhe Schachtweg 20.07.2021, 15.50 Uhr Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Heinrich-Nordhoff-Straße zwischen einem 19-jährigen Golf-Fahrer und einem 51-jährigen Fahrradfahrer, musste der Radfahrer leichtverletzt ins Klinikum gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Am Montagnachmittag wollte der Golf-Fahrer vom Parkplatz der Heinrich-Nordhoff-Straße kommend nach rechts in Richtung Fallersleben abbiegen. Dabei übersah er den entgegen der vorgeschrieben Richtung von rechts kommenden Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 51-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht, so dass er mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum gefahren werden musste.

