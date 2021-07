Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW gerät in Brand - Fahrbahn einige Stunden gesperrt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Frankfurter Straße, Höhe Anschlussstelle A 39 Fallersleben 19.07.2021, 15.59 Uhr bis 18.30 Uhr Montagnachmittag geriet der Polo eines 36-jährigen aus dem Landkreis Gifhorn auf der Frankfurter Straße aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Der Pkw konnte durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Da die Fahrbahn durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste die rechte Fahrspur der Frankfurter Straße in Richtung Detmerode zwischen den Auf-und Abfahrten zur A 39 mehrere Stunden gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt.

