Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnmobil aufgebrochen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, An der Vorburg, Parkplatz 19.07.2021, 12.30 bis 17.00 Uhr Am Montagnachmittag wurde auf dem Parkplatz des Outlet-Centers das Wohnmobil eines belgischen Ehepaars aufgebrochen. Unbekannte Täter entwendeten diverse elektronische Geräte und Bargeld. Die Polizei hofft auf Zeugen. Die Touristen hatten ihr Wohnmobil am Montagmittag auf dem Parkplatz abgestellt und gingen einkaufen. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkamen, bemerkten sie ein aufgebrochenes Fenster. Eine Nachschau im Inneren ergab, dass das Innere durchwühlt worden war und diverse elektronische Geräte sowie Bargeld fehlten. Da der Parkplatz zu der Tatzeit erfahrungsgemäß stark frequentiert ist, hofft die Polizei auf Zeugen und bittet diese, sich bei der Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

