Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 40-Jähriger will Streit schlichten und wird durch Messerstiche leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring

18.07.2021, 21.15 Uhr

Bei dem Versuch einen Streit zu schlichten, wurde am Sonntagabend am Berliner Ring ein 40-jähriger Wolfsburger von einem 41-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt. Der 40-Jährige musste medizinisch versorgt werden. Der Täter flüchtete.

Der 40-Jährige hielt sich Sonntagabend an einem Imbiss am Berliner Ring auf, als hinter ihm zwei Männer in Streit gerieten. Der Wolfsburger wollte den Streit schlichten, als plötzlich einer der Männer ein Messer zog und dieses mehrmals in Richtung des 40-Jährigen bewegte. Dabei wurde der Wolfsburger glücklicherweise nur leicht verletzt. Umherstehende Personen konnten den Angreifer geistesgegenwärtig wegziehen und Schlimmeres verhindern. Der Täter flüchtete im Anschluss. Die Personalien des 41-Jährigen konnten durch die Polizei ermittelt werden; die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der 40-Jährige fuhr selbständig ins Klinikum und konnte nach ärztlicher Versorgung wieder entlassen werden

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell