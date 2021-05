Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen gestellt

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in der Nacht zu Mittwoch (gegen Mitternacht) einen 22-Jährigen und einen 13-Jährigen, beide aus Dorsten, bei Sachbeschädigungen an Autos im Bereich Wasserstraße. Durch Polizeibeamte konnten die beiden auf der Burgsdorffstraße gestellt werden. Der 22-Jährige steht im Verdacht an vier Fahrzeugen jeweils einen Reifen zerstochen zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen kommt der 22-Jährige möglicherweise noch für weitere ähnliche Taten in den vergangenen Tagen in Frage. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der 22-Jährige musste zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam übernachten. Der 13-Jährige wurde den Erziehungsberechtigten übergeben.

