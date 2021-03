Polizei Münster

POL-MS: Kellereinbrecher gestört - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstag (18.3., 17 Uhr) hatte eine Zeugin einen Einbrecher in einem Kellerraum an der Mondstraße erwischt und vertrieben. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Der Täter kam auf unbekannte Weise in das Untergeschoss des Mehrfamilienhauses. Hier ging er in einen unverschlossenen Kellerraum und durchsuchte diesen. Als die Zeugin dort plötzlich auftauchte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, hat braune Augen und schwarze Haare, die bis zu den Ohren reichen. Er trug Jeans, einen Pullover und eine türkis-farbende Mund-/ Nasenbedeckung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell