Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Rollerfahrer kollidiert mit Auto

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 11:45 Uhr, wollte ein 27-jähriger Motorrollerfahrer (über 125ccm) aus Bottrop auf der Straße Am Timpenkotten in Höhe Mommkamp links an einem 59-jährigen Autofahrer aus Bottrop vorbei. Zeitgleich bog der Autofahrer nach links ab. Der Rollerfahrer wurde über die Motorhaube geschleudert. Der Roller rutschte weiter und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Der 27-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs war. Außerdem passten Fahrzeug und Kennzeichen nicht zusammen - somit war der Roller wohl nicht versichert. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann auch nicht vorlegen.

Entsprechende Strafanzeigen wurden geschrieben.

Der Sachschaden wird auf 2.300 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell