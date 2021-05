Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Montag, gegen 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer in einem roten Fahrzeug einen geparkten grauen Mazda CX5 auf einem Parkplatz am Wulfener Markt. Eine unbekannte Zeugin hatte den Unfall beobachtet. Angaben zum Kennzeichen oder zum Hersteller des Fahrzeugs konnte sie nicht machen. Bei Eintreffen der Polizei war die Zeugin nicht mehr vor Ort. An dem Mazda entstand etwa 2.500 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall an der Castroper Straße im Stadtteil Ost. Der Unfall passierte zwischen Freitagabend und Montagnachmittag. Beschädigt wurde ein grauer Skoda Fabia. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell