Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Bad Driburg - Zeugen gesucht

Bad DriburgBad Driburg (ots)

Am Samstag, 21. November, parkte eine Fahrerin einen braunen Opel Meriva auf einem Parkplatz eines Altenheimes an der Straße "Auf der Mühlenstätte" und stellte einen Unfallschaden fest. Die Frau parkte das Auto zwischen 14:45 Uhr und 16:00 Uhr in der ersten Parkbucht vorwärts ein. Sie stellte anschließend eine Beschädigung an der hinteren rechten Beifahrertür fest und informierte die Polizei. Der Schaden an dem Auto wird auf rund 400 Euro geschätzt. Der Verursacher steht nicht fest. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

