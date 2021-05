Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Korrektur Wochentag! Versuchter Raub

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, sprach ein unbekannter Mann eine 58-jährige Frau in ihrem weißen SUV auf dem Parkplatz Am Markt an. Anschließend zeigte er ein Messer vor und forderte die Wertsachen der Frau. In einem günstigen Augenblick stieß die Frau den Mann mit dem Fuß vom Auto weg, zog die Autotür zu und verriegelte sie. Der Mann flüchtete in Richtung Biesenkamp. Die Frau blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, 20 - 25 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlanke Figur, schwarze Hose, schwarzer Pulli, schwarze Wollmütze

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell