Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Emmertsgrund: Radmuttern an zwei Reifen eines Kastenwagens gelöst - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende (29.01. 18.00 Uhr bis 01.02.2021, 8.00 Uhr) an einem Klein-Lkw, der auf der Otto-Hahn-Straße in Höhe der Unterführung Otto-Hahn-Platz abgestellt war, die Radmuttern an zwei Reifen gelöst. Nachdem der 68-jährige Fahrer am Montag bei der Fahrt auf der Autobahn deutliche Klopfgeräusche vernahm, hatte er sofort angehalten und einen Pannendienst verständigt. Dabei stellte sich heraus, dass alle sieben Radmuttern des hinteren linken Zwillingsreifens mittlerweile abgefallen waren und der innenliegende Reifen geplatzt war. Am vorderen rechten Reifen waren weitere drei Radmuttern lose. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/381518 beim Polizeiposten Emmertsgrund oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/34180 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell