POL-RE: Dorsten: Festnahmen nach versuchtem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

An der Wienbecke, an einem Entsorgungsbetrieb, fielen Polizeibeamten am frühen Dienstagmorgen um 02:00 Uhr zwei Männer auf. Sie führten zwei Fahrräder mit und versuchten sich vor den Beamten hinter einem Container zu verstecken. Bei der Kontrolle der beiden Männer (39 J. aus Schermbeck / 41 J. aus Schermbeck) fand die Polizei Elektrogeräte, die möglicherweise aus einem Einbruch stammten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Tür zum Entsorgungsbetrieb aufgebrochen war.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen dauern an.

