Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Person nach Zimmerbrand in Bernhausen tot aufgefunden

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Person nach Zimmerbrand tot aufgefunden

Nach einem kleineren Zimmerbrand ist am Donnerstagmorgen eine Frau tot in ihrer Wohnung in Bernhausen aufgefunden worden. Gegen 6.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, dass Rauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bruckenackerstraße angeschlagen hatten. Zudem dringe Rauch aus der Wohnung. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später vor Ort eintrafen, hatten Nachbarn bereits die Wohnungstür geöffnet und die 54 Jahre alte, leblose Bewohnerin ins Treppenhaus gebracht. Eine Notärztin konnte nur noch deren Tod feststellen. Der Brand war durch die Bewohner bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell